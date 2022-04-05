Эксперт назвала количество пельменей, которое можно съедать за день

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Пельмени являются высококалорийным продуктом, употребление которого может приводить к набору лишних килограммов. Об этом в интервью радио Sputnik рассказала кандидат медицинских наук, диетолог Ирина Бережная.
Эксперт пояснила, что если пельмени среднего размера, то десять штук могут составлять полноценный обед. Такая порция содержит около 600 килокалорий. Это большая доза.
При приготовлении пельменей дома специалист предложила положить в них морковку, кабачок, брокколи и лук. Она пояснила, что это нужно для уменьшения содержания мяса за счет овощей.
"Вкусовые качества это никак не ухудшит, но снизит калорийность блюда. Если пельмени покупные, то их надо обязательно заедать салатом", – посоветовала Бережная.
Ранее врач и телеведущий Александр Мясников и шеф-повар Глеб Астафьев рассказали, как правильно готовить пельмени. Эксперты обратили внимание, что самым вредным ингредиентом в пельменях является тесто, поэтому они рекомендовали выбирать цельнозерновую муку. Мясников добавил, что негативные последствия для организма в целом несут хлеб, белый рис и макароны.
Для начинки врач посоветовал выбирать нежирный фарш, например из курицы или индейки. Перед варкой пельмени лучше заморозить, чтобы они не потеряли форму, отметил Астафьев. Повар также рекомендовал есть блюдо не вилкой, а ложкой, чтобы бульон внутри сохранялся.
"Городской стандарт": ЗОЖ-пельмени
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