Врач объяснила, как сделать пельмени полезными

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Россиянам объяснили, как извлечь из пельменей максимальное количество пользы. Об этом рассказала врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Наталья Круглова в эфире радио Sputnik.
Эксперт предупредила, что в пельменях из магазина может находиться большое количество жира. В частности, некоторые производители добавляют жир в начинку, чтобы продукт был вкуснее.
Круглова посоветовала обращать внимание на состав продукта, выбирая пельмени в магазине.
"Лучше выбирать пельмени, которые содержат нежирные сорта мяса, например, белое мясо птицы или говядину", – порекомендовала врач.
Помимо прочего, пельмени могут быть вредными из за превышения количества соли и специй в составе. Данные ингредиенты могут спровоцировать человека на переедание продукта.
Диетолог считает, что пельмени лучше готовить самому в домашних условиях.
"В самодельных пельменях мы можем контролировать количество жира, специй и соли, которые мы будем добавлять. Также мы можем часть муки заменить на цельнозерновую, которая содержит пищевые волокна, богата витаминами группы B и магнием. Это предпочтительнее, чем мука высшего сорта в покупных пельменях", – объяснила Круглова.
Специалист предупредила, что гражданам с избыточным весом и ожирением не стоит злоупотреблять продуктом. Кроме того, пельмени противопоказаны и при других заболеваниях.
"Полностью исключить пельмени стоит на период обострения воспалительных заболеваний пищеварительного тракта, таких как гастрит, гастродуоденит, язва. Отдельно я бы говорила про подагру – при этом заболевании существенно ограничивается употребление животного белка", – подчеркнула Круглова.
Она посоветовала есть пельмени с овощами. Для этого можно приготовить легкий салат, заключила диетолог.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев предложил добавить пельмени в школьное меню. Он предложил привлечь к обеспечению учебных заведений продуктом проверенных компаний.
До этого россиянам назвали четыре продукта, которые быстро ухудшают состояние кожи. В частности, нутрициолог Екатерина Маслова рекомендовала исключить из рациона сахар.
Кроме того, эксперт посоветовала воздержаться от употребления алкоголя. По словам Масловой, злоупотребление им вызывает отеки и проявление сосудистой сетки на лице.
"Городской стандарт": пельмени
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