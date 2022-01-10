Воробьев предложил добавить в школьное меню пельмени

Фото: depositphotos/myviewpoint

Губернатор Московской области Андрей Воробьев предложил добавить пельмени в школьное меню. Об этом сообщает телеканал "360".

Министр образования Московской области Илья Бронштейн рассказал, что школьников не кормят пельменями из-за требований СанПиНа. Глава Роспотребнадзора Подмосковья Ольга Микаилова добавила, что пельмени являются продуктом повышенного риска из-за размножения микроорганизмов и других факторов. По ее словам, это может способствовать вызову заболеваемости.

Воробьев же предложил привлечь к обеспечению школ пельменями проверенные компании, чья продукция не вызывает нареканий.

"Все что угодно является угрозой… Я прошу вас, Ольга Михайловна, пойти навстречу, чтобы у всех детей, которые хотят (а хотят все, я уверен), были пельмени. Вы за этим проследите, пожалуйста, если нужно добавить какие-то средства дополнительные, я не знаю… Пельмени должны быть, обязательно", – подчеркнул губернатор Московской области.

Ранее нутрициолог Алена Степанова рассказала, что содержащиеся в красной рыбе полезные жиры позволяют улучшить обмен веществ и укрепить стенки сосудов, однако некоторым людям следует употреблять ее с осторожностью. В частности, аккуратно вводить в рацион красную рыбу нужно при пищевой непереносимости, проблемах с желчным пузырем и печенью, подчеркнула специалист.

