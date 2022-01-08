Специалист рассказала, кому опасно есть красную рыбу

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Содержащиеся в красной рыбе полезные жиры позволяют улучшить обмен веществ и укрепить стенки сосудов, однако некоторым людям следует употреблять ее с осторожностью. Об этом рассказала нутрициолог Алена Степанова, передает РИА Новости.
В частности, аккуратно вводить в рацион красную рыбу нужно при пищевой непереносимости, проблемах с желчным пузырем и печенью, подчеркнула специалист.
Она также добавила, что употребление красной рыбы нормализует артериальное давление, в результате чего снижается риск сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, она богата витамином Е и содержит триптофан, из которого образуется мелатонин для качественного сна.
Степанова добавила, что не менее важно правильно выбирать красную рыбу. Если она бледного окраса, подчеркнула нутрициолог, то это может указывать на ее несвежесть.
"Если очень яркая, то, возможно, корм для нее содержал красители. Для сохранения полезных веществ рекомендую рыбу не жарить, а тушить, варить или готовить на пару", – добавила она.
Ранее маркетолог Владимир Козлов рассказал, как можно проверить красную икру на подлинность. Один из самых простых вариантов – растворить икринку в горячей воде. По словам специалиста, подделка просто растает.
Козлов добавила, что икру стали подделывать очень бессовестно, поэтому покупать этот продукт нужно только в проверенных местах.
"Городской стандарт": красная рыба
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