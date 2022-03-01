Врач рассказал, можно ли есть продукты с плесенью

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Врач-диетолог, доктор медицинских наук Алексей Ковальков рассказал Москве 24, что даже маленькая точка плесени отравляет весь продукт и есть его ни в коем случае нельзя.

"Если у вас появилась маленькая точка плесени на хлебе, то этим плесневым грибом пророс уже весь батон. Поэтому его надо выбрасывать", – считает эксперт.

По словам диетолога, это касается абсолютно всех продуктов, за исключением голубой благородной плесени французских сыров. Ковальков пояснил, что деликатесу специально дают покрыться плесенью, поэтому такой грибок нейтрален для организма.





Алексей Ковальков врач-диетолог Все остальное патологично для организма, потому что плесневые грибы – это аналог антибиотикам. Они поражают бактериальную сферу кишечника и нарушают кишечно-бактериальный фон. Поэтому любая плесень для нас, мягко говоря, не полезна, а грубо говоря, категорически вредна.

Тем не менее при частом употреблении сыра с голубой плесенью у некоторых женщин может появиться молочница, предупредил врач.

"Таким сыром не стоит увлекаться тем женщинам, у которых часто бывает молочница. Если вы едите такой сыр на протяжении недели или двух каждый день или, например, пьете кофе с таким сыром, то молочница может развиться даже у здорового человека", – подчеркнул он.

При этом, если не увлекаться французским деликатесом и есть его в меру, ничего страшного не будет, заключил диетолог.

Ранее специалисты пришли к выводу, что с помощью продуктов питания можно улучшить качество сна, а также наладить его цикл. Для этого американские диетологи рекомендуют отдать предпочтение пище, в состав которой входит большое количество мелатонина. В частности, речь идет о грецких орехах, миндале, бананах, авокадо и яйцах.