Эксперты рассказали, как правильно готовить пельмени

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Врач и телеведущий Александр Мясников и шеф-повар Глеб Астафьев рассказали, как правильно готовить пельмени.
Эксперты обратили внимание, что самым вредным ингредиентом в пельменях является тесто, поэтому они рекомендовали выбирать цельнозерновую муку. Мясников добавил, что негативные последствия для организма в целом несут хлеб, белый рис и макароны.
"Надо все это коричневого цвета, который показывает, что там есть клетчатка, витамины, микроэлементы", – сказал Мясников в программе "О самом главном" на канале "Россия 1".
Для начинки врач посоветовал выбирать нежирный фарш, например из курицы или индейки. Перед варкой пельмени лучше заморозить, чтобы они не потеряли форму, отметил Астафьев. Повар также рекомендовал есть блюдо не вилкой, а ложкой, чтобы бульон внутри сохранялся.
Ранее врач-диетолог Полина Королева заявила, что белый рис не относится к полезным продуктам питания из-за большого количества углеводов и недостатка витаминов и клетчатки.
"Городской стандарт": ЗОЖ-пельмени
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