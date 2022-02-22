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общество

12:33

Диетолог перечислила продукты для здоровой кожи

обществоеда

Фото: depositphotos/bhofack2

Диетолог перечислила продукты, помогающее улучшить состояние кожи. Об этом сообщает Eat This, Not That!

Специалист Паулина Ли рассказала, что употребление яблок, спаржи, лосося, ягод и овсянки помогает коже быть здоровой. По ее словам, на состояние кожи негативное влияние оказывают продукты с высоким содержанием рафинированных углеводов. Также на внешний вид кожи влияет недостаток пробиотиков.

"Исследования показывают, что продукты, повышающие уровень сахара в крови и вызывающие более сильную реакцию инсулина, могут ухудшить состояние при акне. Повышение уровня сахара в крови также может стимулировать секрецию андрогенов, которые при повышенном уровне могут способствовать появлению акне", – рассказала эксперт.

Ранее британский диетолог Харриет Смит назвала три продукта, употребление которых стоит ограничить для борьбы с появлением прыщей на коже. По словам специалиста, стоит остерегаться молока, сахара и жиров. При этом речь не идет о полном отказе от них, Смит призвала употреблять данную еду ограниченно.

"Доктор 24": шелушится кожа

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