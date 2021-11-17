Дерматолог рассказала, как не перепутать фурункул и прыщ

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Врач-дерматолог Татьяна Егорова рассказала, как не перепутать фурункул и прыщ.

По ее словам, человек без медицинского образования легко может спутать привычное воспаление на лице с более серьезным нарывом. При этом фурункул на ощупь очень болезненный, вокруг него образовываются уплотнения и покраснения.

"Это более глубокий уровень, нежели уровень обычной пустулы. Самостоятельно на первых порах обычный человек, возможно, и не отличит. Фурункул дальше дает глубокое поражение тканей с последующей температурой", – цитирует Егорову Pravda.Ru.

В косметологии и дерматологии нет понятия "прыщ" – есть папулы, пустулы, открытый комедон, закрытый комедон, угревая болезнь. Тяжелая форма проявления последней – это пустулезные и конглобатные акне.

Врач напомнила, что трогать руками, выдавливать и травмировать воспаления нельзя, поскольку в открытую рану можно занести инфекцию. В лучшем случае удастся отделаться рубцами, в худшем – заработать опасное для жизни заболевание.

При высыпаниях на лице Егорова посоветовала обратиться к специалисту. По ее словам, врач доходчиво объяснит, какие именно воспаления образовались на лице и какие препараты стоит применять.

Ранее британский диетолог Харриет Смит назвала три продукта, употребление которых стоит ограничить для борьбы с появлением прыщей на коже. По словам специалиста, стоит остерегаться молока, сахара и жиров. При этом речь не идет о полном отказе от них, Смит призвала употреблять данную еду ограниченно.

