Нутрициолог рассказал о главном заблуждении худеющих

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Врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев в беседе с Москвой 24 назвал главный миф, связанный с похудением.

Речь идет о пользе и действенности безуглеводной диеты. По словам эксперта, дефицит углеводов в организме будет вызывать еще большую в них потребность, что может привести к проблемам со здоровьем, а также срывам и, как следствие, набору веса.

"Это, конечно же, миф, что нужно ограничить углеводы, чтобы снизить вес, поскольку они необходимы как структурная единица, из которой получается основная энергия. Поэтому полностью убирать углеводы в ноль нельзя – это как вредно для здоровья, так и не полезно для снижения веса", – заявил нутрициолог.





Евгений Арзамасцев врач-диетолог, нутрициолог При полном дефиците углеводов начнет происходить потеря энергии, сил. Организм будет ощущать эту нехватку, она станет проявляться плохим сном, вследствие чего – целым спектром проблем. А хронический недосып в том числе может приводить к диагнозу "ожирение".

Дефицит углеводов приводит к повышенной тяге к ним, отмечает Арзамасцев. Следствием этого становятся частые срывы, которые могут не только перечеркнуть предыдущий результат, но и стать причиной дополнительной прибавки в весе, предупреждает специалист.

По словам диетолога, полноценно заменить углеводы другими соединениями невозможно.

"Это, кстати говоря, камушек в огород кето-диет и других программ с резким дисбалансом. Углеводы действительно можно заменить жирами, и белки могут пройти через такой сложный путь глюконеогенеза на замену углеводам. Но все дело в том, что их реакции отличаются", – настаивает Арзамасцев.





Евгений Арзамасцев врач-диетолог, нутрициолог Углеводы могут окисляться в безкислородном режиме, а другие соединения – нет. То есть если, как это часто бывает, человек на диете начал заниматься спортом, идет безкислородный режим потребления энергии. И жиры этого обеспечить не могут, а углеводы могут. Белки могут обеспечить энергию в безкислородном режиме, но тогда человек начнет терять мышечную ткань.

Всем желающим сбросить вес специалист рекомендовал обратиться к сбалансированному правильному питанию, которое со временем принесет свои плоды.

Ранее врач-гинеколог Венди Трубоу рассказала, как вывести лишнюю жидкость из организма. Она рекомендовала ограничить потребление обработанных углеводов, сахара и алкоголя.