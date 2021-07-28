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Общество

21:10

Врач дала советы по похудению

общество

Фото: depositphotos/AndrewLozovyi

Врач-гинеколог Венди Трубоу рассказала, как бороться с лишним весом в том случае, если его причина – вода. Об этом сообщает Pravda.Ru.

По словам врача, часто люди упускают из виду то, что килограммы им добавляет не жир, а лишняя вода в организме.

Для того чтобы вывести лишнюю жидкость, Трубоу посоветовала ограничить потребление обработанных углеводов, сахара и алкоголя. Часто исключение этих продуктов из рациона может показать, что именно являлось причиной лишнего веса.

Также стоит изучить принимаемые лекарства. Для этого достаточно узнать побочные действия препарата. В случае если он вызывает задержку воды в организме, следует узнать у врача возможность перехода на другие средства.

Кроме того, врач порекомендовала снизить количество потребления соли, поскольку содержащийся в ней натрий может вызывать задержку жидкости.

Трубоу подчеркнула, что необходимо поддерживать водный баланс и пить столько, сколько требует организм. В таком случае он сам выведет лишнюю жидкость.

Еще одним способом избавиться от лишней воды являются физические упражнения. Благодаря им улучшается кровообращение, отметила специалист.

"Одно из лучших упражнений для кровообращения – движение. Просто постарайтесь не сидеть в течение длительного периода времени", – заключила врач.

Ранее врач-эндокринолог Оксана Дюкарева рассказала, что избавиться от жира поможет снижение калорийности суточного питания на 500–1 000 килокалорий от привычного рациона, а также ежедневные физические нагрузки продолжительностью не менее 30 минут.

"Доктор 24": диета долголетия

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