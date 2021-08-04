Диетолог назвала три продукта, провоцирующих появление прыщей

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Британский диетолог Харриет Смит назвала три продукта, употребление которых стоит ограничить для борьбы с появлением прыщей на коже, передает News.ru.

По словам специалиста, стоит остерегаться молока, сахара и жиров. При это речь не идет о полном отказе от них, Смит призывает употреблять данную еду ограниченно.

"Если вы решите избегать молочных продуктов, хорошо спланированная безмолочная диета, которая является здоровой и сбалансированной, может обеспечить вас всеми необходимыми питательными веществами", – отметила диетолог.

Харриет Смит указала, что в день следует потреблять не более 30 граммов сахара. Что касается жиров, то наиболее эффективно использовать в пищу их "правильную" версию – оливковое масло, рыбу и орехи.

Врач-гинеколог Венди Трубоу ранее дала советы по грамотному худению для тех случаев, когда лишний вес провоцируют излишки воды. Для ее вывода специалист посоветовала ограничить потребление обработанных углеводов, сахара и алкоголя.