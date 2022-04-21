Ветсанэксперты провели 1,3 тыс лабораторных исследований яиц перед Пасхой

Фото: Москва 24/Александр Авилов

За последний месяц сотрудники столичной государственной ветеринарной службы провели 1,3 тысячи лабораторных исследований яиц. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Специалисты проверяют условия транспортировки продукции, а также наличие сопроводительных документов. Кроме того, при помощи специального прибора (овоскопа) эксперты осматривают скорлупу, желток и цвет белка.

По словам экспертов, приобретать яйца лучше только у тех, чья продукция прошла необходимую проверку. Покупатель может потребовать соответствующие документы у продавца. Помимо этого, при покупке необходимо проверить целостность скорлупы и срок годности.

Ранее Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору продуктов к Пасхе. Так, на скорлупе яиц не должно быть повреждений, кровяных следов и перьев. Также при покупке яиц рекомендуется обращать внимание не только на их внешний вид, но и на дату сортировки. Сырые и вареные яйца хранить можно исключительно в холодильнике, при этом срок хранения вареных яиц не должен превышать 36 часов.

Помимо этого, специалисты напомнили, что не стоит покупать продукты с рук, так как невозможно проверить, в каких условиях они хранились и соблюдались ли все требования при изготовлении.

