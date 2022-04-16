Врач развеял миф о пользе сырых яиц для голоса

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Сырые яйца не оказывают никакого влияния на качество голоса, заявил научный сотрудник института оториноларингологии имени Свержевского Олег Павлихин.

"Это достаточно распространенный миф, который многие годы почему-то муссируется в обществе. Более того, прием сырых яиц может нанести вред здоровью", – приводит слова специалиста РИА Новости.

Эксперт пояснил, если, например, у человека аллергия на куриный белок или лецитин, то при употреблении термически не обработанных яиц существует риск заразиться сальмонеллезом.

В свою очередь, заведующая научно-исследовательским отделом микрохирургии гортани и фониатрии института оториноларингологии имени Свержевского Светлана Романенко рассказала, что благоприятное влияние на голос человека оказывают умеренные физические нагрузки.

При занятиях спортом усиливается кровообращение, обмен веществ, улучшается состояние слизистой оболочки голосовых складок, повышается тонус и выносливость дыхательной мускулатуры и голосовых мышц, пояснила специалист.

Ранее эксперты Национальной службы здравоохранения Англии выяснили, что изменение голоса может быть признаком онкологического заболевания, развивающегося в полости рта. По словам специалистов, опухоль в ротовой полости может образоваться на внутренней части щек, губах, небе или деснах.