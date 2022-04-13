Врач рассказала о способах быстрого восстановления пропавшего голоса

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Врач-отоларинголог Анна Гулакова рассказала, как быстро восстановить пропавший голос. По ее словам, если голос пропал из-за простуды, то лечить нужно причину, а не связки.

Эксперт отметила, что полоскание горла с помощью масел или гормональных препаратов может только навредить. Она призвала соблюдать голосовой покой, поскольку шепот тоже не улучшит ситуацию.

"Нужно молчать. Нельзя разговаривать шепотом, потому что при шепотной речи голосовые связки напрягаются еще сильнее. Обильное теплое питье, частое проветривание в комнате и увлажнитель ставим прямо к лицу", – приводит слова Гулаковой "Газета.ру".

Кроме того, врач посоветовала исключить из рациона острую пищу, газированные напитки и алкоголь, а также отказаться от курения. Если голос не возвращается в течение двух недель, то необходимо обратиться к специалисту, добавила Гулакова.

Ранее врач-отоларинголог, пульмонолог, доктор медицинских наук Александр Пурясев рассказал, что одышка является защитным механизмом, который помогает спасти человека от гипоксии – низкого содержания кислорода в крови.

Одна из причин, которая может привести к ее возникновению, – тревожные новости, считает специалист. Кроме того, нарушение ритма дыхания может проявляться и при серьезных заболеваниях. Среди них – пониженная функция щитовидной железы (гипотиреоз).

