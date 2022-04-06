Пульмонолог рассказал о причинах появления одышки

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Врач-отоларинголог, пульмонолог, доктор медицинских наук Александр Пурясев рассказал Москве 24, что одышка является защитным механизмом, который помогает спасти человека от гипоксии – низкого содержания кислорода в крови.
Одна из причин, которая может привести к ее возникновению, – тревожные новости, считает специалист. "Сейчас напряженное время, люди следят за новостями, нервничают. А когда человек волнуется, повышается частота дыхания", – пояснил Пурясев в интервью программе "Доктор 24".
Кроме того, нарушение ритма дыхания может проявляться и при серьезных заболеваниях. Среди них пониженная функция щитовидной железы – гипотиреоз, при которой падает уровень тиреоидных гормонов в крови, добавляет эксперт.
Указать на проблемы с щитовидной железой могут сухость кожи, ломкость ногтей и волос, говорит врач. В этом случае специалист советует обратиться к эндокринологу и сдать анализ на гормоны.
Нарушение ритма дыхания может быть и при гипертонической болезни, подчеркнул он. Один из симптомов, который должен насторожить, – одышка при легких физических нагрузках, указал Пурясев.
Еще одна причина – аневризма головного мозга, продолжает специалист. "Это очень редкое осложнение сосудистой патологии. Это патологическое состояние сосудистой стенки, в результате чего стенка истончается, начинает выбухать. Состояние очень опасно для жизни, потому что аневризма в любой момент может лопнуть, а это гибель. Происходит кровоизлияние в головной мозг", – объясняет врач.
По словам специалиста, аневризма может передаваться по наследству. Поэтому эксперт советует обратить внимание, был ли такой недуг у родственников, родителей, бабушек или дедушек, и провести раннюю диагностику, сделать МРТ головного мозга.
Хроническая обструктивная болезнь легких, бронхиальная астма, пневмония также могут вызвать нарушение ритма дыхания, перечисляет Пурясев. "За счет отека, воспаления просветы бронхов сужаются. В этих просветах находится мокрота, которая забивает их. И воздуху трудно протиснуться", – говорит пульмонолог.
При пневмонии в результате отека, воспаления легочной ткани утолщаются альвеолы, кислород плохо проходит в кровоток, и человек компенсирует гипоксию частным поверхностным дыханием, объясняет врач.
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