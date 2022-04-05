Врач рассказала о симптомах смертельно опасной головной боли

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Врач-терапевт Татьяна Романенко рассказала Москве 24, что иногда головная боль может сигнализировать о надвигающемся инсульте, аневризме, ухудшении течения инфекции или развитии опухоли.
"Если головная боль сопровождается выраженной тошнотой, помутнением сознания, нарушением координации, иногда даже нарушением, затруднением речи, то это может быть признаком катастрофы именно со стороны сердечно-сосудистой системы и предвестником развития острого нарушения мозгового кровообращения", – объясняет терапевт.
Опасная головная боль может возникать и при инфекционном заболевании на фоне повышенной температуры, лихорадки, продолжает врач.
"Головная боль, которая приводит к нарушению сознания, ориентирования в пространстве, может быть признаком присоединения осложнений к инфекции и перехода инфекционного процесса на мозговые оболочки, головной мозг", – говорит Романенко.
Кроме того, постепенно нарастающая головная боль, которая сопровождается нарушением координации и зрения, может быть первым симптомом развития опухоли головного мозга, предупреждает врач.
Специалист подчеркивает, что в таких ситуациях обязательно нужно обращаться к медикам, чтобы определить точную причину и не упустить драгоценное время.
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