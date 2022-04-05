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Врач рассказала о симптомах смертельно опасной головной боли

"Разрыв сосудов": названы симптомы смертельно опасной головной боли
обществоэксклюзив

Фото: depositphotos/HayDmitriy

Врач-терапевт Татьяна Романенко рассказала Москве 24, что иногда головная боль может сигнализировать о надвигающемся инсульте, аневризме, ухудшении течения инфекции или развитии опухоли.

Резкая головная боль может быть связана с повышением давления. Это состояние, которое способно привести к развитию острого нарушения мозгового кровообращения и инсульту.
Татьяна Романенко
врач-терапевт

"Если головная боль сопровождается выраженной тошнотой, помутнением сознания, нарушением координации, иногда даже нарушением, затруднением речи, то это может быть признаком катастрофы именно со стороны сердечно-сосудистой системы и предвестником развития острого нарушения мозгового кровообращения", – объясняет терапевт.

Опасная головная боль может возникать и при инфекционном заболевании на фоне повышенной температуры, лихорадки, продолжает врач.

"Головная боль, которая приводит к нарушению сознания, ориентирования в пространстве, может быть признаком присоединения осложнений к инфекции и перехода инфекционного процесса на мозговые оболочки, головной мозг", – говорит Романенко.

Кроме того, постепенно нарастающая головная боль, которая сопровождается нарушением координации и зрения, может быть первым симптомом развития опухоли головного мозга, предупреждает врач.

Также головная боль может возникать и при сосудистых катастрофах. У человека ничего не было, не повышалось давление, а тут резко возникла головная боль и мозговая симптоматика, нарушение координации. Это может быть симптомом проявления аневризмы, разрыва сосудов.
Татьяна Романенко
врач-терапевт

Специалист подчеркивает, что в таких ситуациях обязательно нужно обращаться к медикам, чтобы определить точную причину и не упустить драгоценное время.

Ранее кардиолог, заслуженный врач РФ Юрий Серебрянский предупредил о необычных симптомах, которыми может проявляться тромбоз. Например, о тромбах в легких иногда свидетельствует появление сильной одышки. Кроме того, тромбоз сосудов брюшной полости также можно спутать с другими болезнями, подчеркнул эксперт.

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