Массажист назвал способ быстро избавиться от головной боли

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Одним из способов быстро и эффективно избавиться от внезапной головной боли является точечный массаж. Об этом сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на массажиста Владимира Яременко.

"Массаж помогает успокоить нервную систему и распрощаться с негативными мыслями. Точечные надавливания ускоряют процесс циркуляции крови, что способствует снятию зажимов и напряжения в голове и шее", – объяснил Яременко.

По его словам, на голове, руках и стопах расположено больше 100 точек, при массировании которых от болевых ощущений можно избавиться за 4–6 минут. Он перечислил три точки, массаж которых позволит самостоятельно справиться с болью.

Первая, бай-хуэй, расположена на макушке. Массируя ее, можно нормализовать кровоснабжение мягких тканей головы. Фэн-чи между тем – это две зеркальные точки, расположенные в верхней части шеи чуть выше линии начала роста волос. При воздействии на них расслабляются мышцы затылка. И третья, фэн-ху, – в углублении около основания шеи, примерно между предыдущими двумя точками. Она воздействует на сосуды, обеспечивающие кровоснабжение головного мозга.

Еще три точки можно найти на лице. Одна находится во впадине между бровями, вторая – в двух миллиметрах от внутренних уголков глаз, еще по одной располагаются у основания бровей. Их массирование способно помочь при переутомлении и ощущении тяжести.

Избавиться от головной боли можно и с помощью массажа рук. Для этого подойдет точка, которую можно отыскать между большим и указательным пальцами: для этого их нужно соединить – появившийся на верхней стороне кисти бугорок и есть подходящая точка. То же касается и стоп – там нужно искать место между вторым и третьим пальцами.



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