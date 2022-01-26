Врач объяснил, почему нельзя носить сумку на одном плече

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Врач-невролог, остеопат Владимир Белаш в беседе с Москвой 24 рассказал, что носить сумку на одном плече вредно для здоровья. Эксперт советует грамотно распределять нагрузку.

"В области шейно-грудного перехода много сосудов, нервов и других важных образований. Если мы носим сумку на одном плече, то лямка может сдавливать эти структуры", – объяснил Владимир Белаш.

По словам врача, в таких случаях тело пытается подстроиться под неравномерную нагрузку, возникает искривление.





Владимир Белаш врач-невролог, остеопат Надплечье опускается вниз, грудной отдел и таз отклоняются в одну сторону. Это вызывает перенапряжение мышц с противоположной стороны. Если говорить простым языком, мышцы пытаются напрячься, чтобы избежать большего искривления, вернуть, "перетянуть" тело в нормальное положение.

Эксперт обращает внимание, что из-за дополнительной нагрузки со временем у людей появляются проблемы со здоровьем. В первую очередь эстетического характера.

"Когда одно плечо ниже, а таз немного искривляется, то это обращает на себя внимание. К сколиозу, конечно, такие изменения не приведут, но даже малые деформации смотрятся некрасиво", – предупреждает врач.

Специалист также отмечает, что привычка носить сумку в одной руке вызывает мышечные боли в области плеча и грудной клетки. В движениях появляются напряжение и скованность.





Владимир Белаш врач-невролог, остеопат При раздражении или сдавливании так называемого сосудисто-нервного пучка шеи могут появиться головные боли, которые потянут за собой и другие проблемы.

Эксперт советует подбирать аксессуары таким образом, чтобы они носились симметрично.

"Сейчас много маленьких сумочек в виде рюкзачков, которые динамично распределяют нагрузку. Старайтесь чередовать плечи, когда носите сумку на длинном ремне", – советует невролог.

Врач рекомендует раскладывать продукты, купленные в магазине, в два пакета, чтобы было проще их нести домой. Если же сумка с провизией одна, то следует периодически менять руки. Это менее полезно, чем равномерное распределение тяжестей, но в качестве разовой меры подойдет.

"Порой люди, выгружая из багажника покупки, захватывают сразу все тяжелые пакеты, чтобы несколько раз не возвращаться к машине. Такая кратковременная пиковая нагрузка ведет к нежелательному износу позвоночника, нагрузке на опорно-двигательный аппарат и может сопровождаться болевыми синдромами", – предупреждает врач.

У каждого человека в зависимости от состояния его здоровья есть свой максимальный вес груза, который надо учитывать, подчеркнул Владимир Белаш.

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