Врач объяснил, почему нельзя носить сумку на одном плече

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Врач-невролог, остеопат Владимир Белаш в беседе с Москвой 24 рассказал, что носить сумку на одном плече вредно для здоровья. Эксперт советует грамотно распределять нагрузку.
"В области шейно-грудного перехода много сосудов, нервов и других важных образований. Если мы носим сумку на одном плече, то лямка может сдавливать эти структуры", – объяснил Владимир Белаш.
По словам врача, в таких случаях тело пытается подстроиться под неравномерную нагрузку, возникает искривление.
Эксперт обращает внимание, что из-за дополнительной нагрузки со временем у людей появляются проблемы со здоровьем. В первую очередь эстетического характера.
"Когда одно плечо ниже, а таз немного искривляется, то это обращает на себя внимание. К сколиозу, конечно, такие изменения не приведут, но даже малые деформации смотрятся некрасиво", – предупреждает врач.
Специалист также отмечает, что привычка носить сумку в одной руке вызывает мышечные боли в области плеча и грудной клетки. В движениях появляются напряжение и скованность.
Эксперт советует подбирать аксессуары таким образом, чтобы они носились симметрично.
"Сейчас много маленьких сумочек в виде рюкзачков, которые динамично распределяют нагрузку. Старайтесь чередовать плечи, когда носите сумку на длинном ремне", – советует невролог.
Врач рекомендует раскладывать продукты, купленные в магазине, в два пакета, чтобы было проще их нести домой. Если же сумка с провизией одна, то следует периодически менять руки. Это менее полезно, чем равномерное распределение тяжестей, но в качестве разовой меры подойдет.
"Порой люди, выгружая из багажника покупки, захватывают сразу все тяжелые пакеты, чтобы несколько раз не возвращаться к машине. Такая кратковременная пиковая нагрузка ведет к нежелательному износу позвоночника, нагрузке на опорно-двигательный аппарат и может сопровождаться болевыми синдромами", – предупреждает врач.
У каждого человека в зависимости от состояния его здоровья есть свой максимальный вес груза, который надо учитывать, подчеркнул Владимир Белаш.
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