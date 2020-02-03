Врачи дали советы москвичам, как пережить резкое падение атмосферного давления

Синоптики предупредили о пониженном давлении в Москве на текущей неделе. Отмечается, что только к пятнице, 7 февраля, атмосферный фон нормализуется. При этом со среды жителей столицы также ожидает похолодание. Разбираемся, как пережить перепады погоды без вреда для здоровья.



Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Зима возвращается?

Зимой для столицы считается нормой давление от 747 до 749 миллиметров ртутного столба, отмечают синоптики. Однако с 3 по 6 февраля эти значения упадут примерно на 10–20 единиц. Еще в воскресенье давление в Москве опустилось до 727 миллиметров ртутного столба. А в первый день рабочей недели ожидается, что оно может достигнуть 722 миллиметров ртутного столба. По прогнозам метеорологов, к вечеру 4 февраля давление поднимется всего на 8 единиц.

Со среды атмосферный фон постепенно начнет приближаться к комфортным значениям. Однако окончательно давление нормализуется только в пятницу, 7 февраля, и достигнет 747 миллиметров ртутного столба. Вместе с тем в столицу придет и похолодание, рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.





Татьяна Позднякова главный специалист Московского метеобюро В течение суток четвертого числа местами небольшой снежок выпадет, присыплет землю на один сантиметр. Что касается температуры, она будет понижаться. Минимальная температура в Москве завтра уже будет минус 1 – минус 3 градуса, по области – до минус 6.

В свою очередь, в Гидрометцентре России сообщили, что к 5 февраля в столице похолодает до минус 7–5 градусов. А к выходным температура опустится вплоть до минус 17–15 градусов. В частности, в пятницу, 7 февраля, столбики термометров днем покажут минус 12–7 градусов.

"Продолжительный период аномально теплой погоды в столичном регионе близится к завершению. На европейскую территорию России распространится холодный воздух. Похолодание пройдет на фоне ветреной погоды, будет сопровождаться снегом, хотя и небольшим. На дорогах и тротуарах ожидается гололедица", – рассказали в Гидрометцентре.

Как бороться с пониженным давлением?

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Врач-терапевт Татьяна Романенко в беседе с Москвой 24 рассказал, что первыми снижение атмосферного давления чувствуют люди с пониженным артериальным давлением, то есть гипотоники, а также с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями. Некомфортно себя могут чувствовать и те, у кого давление повышено, есть атеросклероз или заболевания органов дыхания.

"Появляется слабость, затрудненность дыхания... Если раньше чувствовали себя комфортно при ходьбе, при небольшой физической нагрузке мы начинаем ощущать одышку, учащение дыхания. Появляется вероятность возникновения приступов головной боли. Те люди, у которых есть мигрени, также могут чувствовать учащение приступов", – рассказывает она.

По словам Романенко, когда у человека низкое давление, ему следует пить больше жидкости. Для гипотоников это может быть, например, свежезаваренный чай. Если нет аллергии, можно позволить себе медовые настойки, добавляет специалист.





Татьяна Романенко врач-терапевт Если плохо себя чувствуете, упало давление, выпейте стакан крепкого сладкого чая. Можно съесть бутерброд с сыром, так как сыр содержит достаточное количество натрия хлора. И естественным образом давление повысится.

Романенко добавила, что утром можно выпить чашку кофе, но при этом следует учитывать специфику собственного организма. Дело в том, что у некоторых людей этот напиток может вызывать повышенное сердцебиение и дискомфорт в желудке.

В свою очередь, врач-терапевт Людмила Лапа также советует больше пить жидкости и обратить внимание на физическую активность. Например, специалист рекомендует ходьбу, но "только без фанатизма".





Татьяна Романенко врач-терапевт Можно принимать какие-то фитопрепараты – тонизирующие настойки женьшеня, лимонника, но это нужно обсудить со своим лечащим врачом, потому что любое лекарственное растение может быть противопоказано. Хорошим действием обладают водные процедуры. Контрастный душ – это то, что надо. Мы тренируем свои сосуды и улучшается настроение, а также умеренная физическая активность.

"В кофе и чае содержится много кофеина. И желательно пить побольше таких натуральных вещей, которые тонус сосудов будут держать в норме", – резюмировала она.



Ефимова Мария