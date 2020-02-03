До 17 градусов мороза ожидается в столице к выходным

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В столице температура воздуха к выходным опустится до минус 17-15 градусов. Об этом сообщает Гидрометцентр России.
"Продолжительный период аномально теплой погоды в столичном регионе близится к завершению. В тылу очередного циклона на европейскую территорию России распространится холодный воздух. Похолодание пройдет на фоне ветреной погоды, будет сопровождаться снегом, хотя и небольшим. На дорогах и тротуарах ожидается гололедица", – говорится в сообщении метеорологов.
Отмечается, что в среду, 5 февраля, местами пройдет небольшой снег. При умеренном северо-западном ветре ночью в столице похолодает до минус 7-5 градусов. И уже в пятницу, 7 февраля, при небольшом снеге температура ночью будет опускаться до минус 15-10, а днем подниматься всего лишь до минус 12-7 градусов. В субботу, 8 февраля, горожан ожидает примерно такая же погода. Местами пройдет небольшой снег. Ночью будет минус 17-12, а днем – все те же минус 12-7 градусов.
В Гидрометцентре также отметили, что к концу недели аномалия температуры из положительной превратится в отрицательную и составит около двух градусов.
Похожий прогноз дают и специалисты центра погоды "Фобос". По данным экспертов, кроме дневных морозов, жителей столичного региона также ожидают резкие перепады давления.
При этом првые признаки предстоящего похолодания эксперты прогнозируют на вечер понедельника. К концу дня 3 февраля метеорологи ожидают температуру воздуха от 0 до минус 2 градусов.
Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что полноценно тенденция на снижение температуры воздуха начнется во вторник. В тот же день прогнозируют повышение атмосферного давления. Уже к выходным атмосферная норма будет превышена примерно на 10 единиц.
Ранее метеорологи предупредили, что в Москве 3 февраля ожидается мокрый снег и дождь. Специалисты объяснили это приближающимся к столице теплым фронтом.
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