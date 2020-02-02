Мокрый снег и дождь ожидаются в ближайшие часы в Москве

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Мокрый снег и последующий за ним дождь ожидаются в Москве и Подмосковье в ближайшее время. Об этом говорится на портале "Метеоновости".

"На смену моросящим осадкам к 13:00 (южный ветер. – Прим. ред.) принесет в столицу мокрый снег, а затем и февральский дождь", – рассказали синоптики, уточнив, что дождь продлится до вечера воскресенья.

Метеорологи пояснили, что изменения в погоде происходят из-за теплого атмосферного фронта, который приближается к столице. Также в городе ожидается пониженное атмосферное давление: оно составит 725 миллиметров ртутного столба.

Тем временем в ночь на понедельник синоптики уже не прогнозируют осадков, однако в утренние часы 3 февраля в город снова вернутся осадки. При этом столбики термометров все еще останутся на положительных отметках.

Ранее и.о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что температура в Москве на следующей неделе впервые приблизится к климатической норме. Это произойдет в четверг, 6 февраля. Похолодание же начнется со среды, 5 февраля.

Метеоролог предупреждал, что похолодание может восприниматься как "настоящий морозище", хотя показатели все еще будут выше нормы. Он заявил, что ночью они опустятся до 5–9 мороза, днем будет около 5.

Однако зимние морозы продержатся только четыре дня, затем вновь придет оттепель. Температура начнет повышаться после 7 февраля, уточнил синоптик. 7 и 8 февраля днем столбики термометров еще будут показывать отрицательные значения – 2–3 градуса ниже нуля.

А в воскресенье, 9 февраля, станет еще теплее – от минус 4 до плюс 1 градуса. Вильфанд обратил внимание, что это только предварительный прогноз. Более точные данные Гидрометцентр представит позже.

Среднемесячная температура в январе в Москве превысила климатическую норму на 9,3 градуса. Он отметил, что предыдущий месяц стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений в столице. Вильфанд предположил, что такое случается раз в 150 лет.