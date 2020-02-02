Вильфанд пообещал "нормальную" погоду в Москве на следующей неделе

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Температура в Москве на следующей неделе впервые приблизится к климатической норме, передает ТАСС.

Как рассказал и.о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд, это произойдет в четверг, 6 февраля. Похолодание же начнется со среды, 5 февраля.

В четверг ночью температура опустится до 9–14 градусов, а днем столбики термометров покажут 5–10 градусов. "И это впервые, по всей видимости, за всю зиму, когда температура приблизится к своей норме", – объяснил Вильфанд.

Однако зимние морозы продержатся только четыре дня, затем вновь придет оттепель. Температура начнет повышаться после 7 февраля, уточнил синоптик. 7 и 8 февраля днем столбики термометров еще будут показывать отрицательные значения – 2–3 градуса ниже нуля.

А в воскресенье, 9 февраля, станет теплее – от минус 4 до плюс 1 градуса. Вильфанд обратил внимание, что это только предварительный прогноз. Более точные данные Гидрометцентр представит позже.

Метеоролог предупреждал, что похолодание, которое ожидается с 5 февраля, может восприниматься как "настоящий морозище", хотя показатели все еще будут выше нормы. Он заявил, что ночью они опустятся до 5–9 мороза, днем будет около 5.

Ранее и.о. директора Гидрометцентра сообщил, что среднемесячная температура в январе в Москве превысила климатическую норму на 9,3 градуса. Он отметил, что предыдущий месяц стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений в столице. Вильфанд предположил, что такое случается раз в 150 лет.