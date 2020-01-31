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Москвичам пообещали морозы на следующей неделе

Москвичам пообещали "настоящий морозище"
общество погода

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Похолодание придет в Москву со среды, 5 февраля, сообщает ТАСС.

Как рассказал и. о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд, это может восприниматься как "настоящий морозище". По его словам, ночные температуры окажется в районе 5–9 градусов мороза, а дневные – около 5 градусов мороза. Столбики термометров окажутся выше нормы на 2–4 градуса.

В Гидрометцентре также отмечали, что начало февраля в столице будет аномально теплым. В субботу, 1 февраля, местами пройдет небольшой снег. Ночью температура в столице понизится максимум до -5 градусов и до -7 в области. Днем она поднимется до -1... +1 и -3... +2 соответственно.

В ночь на воскресенье, 2 февраля, ожидаются небольшие осадки. Днем они усилятся до умеренных – в виде мокрого снега и дождя. Ночью похолодает до -2... 0 в столице и -4... +1 в Подмосковье. Днем потеплеет до 0... +2. Порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду. А в пятницу, 31 января, прогнозируются снег и гололедица.

Средняя температура за два зимних месяца в Москве составила 0,4 градуса выше нуля. Это самый теплый период в истории метеорологических наблюдений.

Январь 2020 года может тоже стать наиболее теплым в истории. Средняя суточная температура в городе за этот период колебалась от минус 4,8 до плюс 3,4 градуса.

"Утро": температура воздуха составит -1 градус днем в пятницу

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