Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Облачная погода, небольшой снег и гололедица ожидаются в пятницу в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Александра Синенкова.

В дневное время температура воздуха в городе будет около 0 градусов, по области – от -2 до +2. Атмосферное давление составит 737 миллиметров ртутного столба, такие показатели считаются ниже нормы на 11 миллиметров. Ветер будет дуть северо-восточный с переходом на юго-западный со скоростью 2–7 метров в секунду.

Синоптик отметил, что ночью температура воздуха опустилась до -0,7 градуса. За минувший день в городе выпало около четырех миллиметров осадков.

В Москве и области введен желтый уровень погодной опасности. Горожанам напомнили, что погода потенциально опасна, местами ожидается гололедица. Предупреждение действует до 22:00 31 января. Дороги столицы обработали противогололедным материалом.

29 января высота снежного покрова в Москве увеличилась до 8 сантиметров. Начавшийся снег в ночь на вторник принес городу шесть миллиметров осадков.

Тем временем приход настоящей зимы в столичный регион в первых числах февраля пока не ожидается. Морозы могут вернуться в город в середине первой декады февраля. По предварительным прогнозам, вторая пятидневка следующего месяца обещает солнечную и морозную погоду.

Средняя температура за два зимних месяца в Москве составила 0,4 градуса выше нуля. Это самый теплый период в истории метеорологических наблюдений.

