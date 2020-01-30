Повышенный уровень погодной опасности продлили в столице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев
Желтый уровень погодной опасности в Москве и области продлен до пятницы, сообщает Гидрометцентр России.
Горожанам напомнили, что погода потенциально опасна, местами ожидается гололедица. Предупреждение действует до 22:00 31 января.
Сегодня, 30 января, будет облачно, ожидается мокрый снег. В центре погоды "Фобос" прогнозируют, что за сутки выпадет от 3 до 5 миллиметров осадков.
В Москве столбики термометров покажут около 0 градусов, по области – -2… +2 градуса. Ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду.
Пониженный уровень атмосферного давления сохранится. Синоптики фиксируют его на уровне 734 миллиметров ртутного столба.
29 января стало известно, что высота снежного покрова в Москве увеличилась до 8 сантиметров. Начавшийся снег в ночь на вторник принес городу шесть миллиметров осадков. С 30 января они вновь усилятся и прекратятся в пятницу. С начала года в столице выпало уже 47 миллиметров осадков при норме 42 миллиметра.
Столичные коммунальные службы переведены на усиленный режим работы. На особый контроль взято состояние дорог, тротуаров и площадей торможения перед остановками общественного транспорта и на подходе к ним. Специалисты обработали дороги и тротуары противогололедными материалами.
И. о. директора Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что "настоящей зимы" в первых числах февраля в столичном регионе не будет. Он добавил, что похолодание в Москве на следующей неделе действительно возможно, но это предварительные данные. Называть их прогнозом не следует, отметил Вильфанд.
Снег в столице будет идти до конца недели
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