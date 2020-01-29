Вильфанд пообещал россиянам снежный февраль

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
И. о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в феврале в городе установится устойчивый снежный покров. Об этом сообщает "Интерфакс".
Синоптик отметил, что в ближайшее время в городе сохранится околонулевая температура, а в ночное время – ниже нуля, что позволит сохранить снежный покров, который будет постепенно накапливаться.
"Выпадут еще осадки в виде снега и мокрого снега. Соответственно, снежный покров будет подрастать, уплотняться", – подчеркнул метеоролог. Он отметил, что впервые с начала зимы в Подмосковье образуется достаточно плотный снежный покров, который позволит кататься на лыжах и санках.
Отвечая на вопрос о том, можно ли ждать холодного лета из-за затянувшегося начала зимы, Вильфанд заявил, что не существует статических связей между зимним и летним режимом. Синоптик уточнил, что после теплой зимы может быть и засушливое лето.
Тем временем главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова также подчеркнула, что по-настоящему зимняя погода придет в Москву на следующей неделе. По ее прогнозам, понижение температуры ожидается 5–6 февраля. Синоптик подчеркнула, что перед небольшим похолоданием в городе выпадет снег, который поможет легче перенести отрицательную температуру.
В среду высота снежного покрова в Москве увеличилась до восьми сантиметров. Специалисты центра погоды "Фобос" отмечали, что начавшийся снег в ночь на вторник принес городу шесть миллиметров осадков.
Синоптики добавляли, что до конца января в городе может выпасть 5–7 миллиметров осадков, что превысит месячную норму почти на одну треть. Однако синоптики заверили, что из-за околонулевой температуры не стоит рассчитывать на дальнейший рост сугробов в городе.
Тем временем в Москве и области продлили желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы до 04:00 пятницы, 31 января. В городе ожидаются небольшие осадки, температура воздуха будет около 0...+2 градусов.
"Погода": температура воздуха в столице превышает климатическую норму
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