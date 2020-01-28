Москва перевыполнила январскую норму по осадкам

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Москва перевыполнила норму по осадкам с начала года, однако до конца января их станет еще больше, сообщают "Метеоновости".

С начала года в столице выпало 47 миллиметров осадков при норме в 42 миллиметра. К утру вторника, 28 января, снежный покров увеличился до 4 сантиметров. Пока в Москве и области сохраняется слабый мороз, поэтому снег не растает.

До конца месяца ожидается несколько дней с осадками. Поскольку февраль должен стать более прохладным, чем январь, выпавший снег пролежит до весны.

И. о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд подтвердил, что снег в Москве не растает как минимум до конца недели. Столбики термометров останутся в районе отрицательных значений.

Из-за гололедицы в Москве и области объявлен желтый уровень погодной опасности. Предупреждение действует до 23:00 29 января. Горожан призвали пользоваться общественным транспортом.

Ситуация на дорогах осложнится. Ожидаются заторы до 8 баллов, число мелких ДТП может увеличиться. Свободнее на дорогах станет только после 19:30. Москвичей призывают быть внимательными, проявлять уважение и терпимость друг к другу.

Столичные коммунальные службы переведены на усиленный режим работы. На особый контроль взято состояние дорог, тротуаров и площадей торможения перед остановками общественного транспорта и на подходе к ним. Специалисты обработали дороги и тротуары противогололедными материалами.

Несмотря на похолодание, нынешний январь может стать самым теплым за 200 лет. Показатели столбиков термометров превышают норму на 10 градусов.