Россиян ожидает "узкая полоса холода"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александр Авилов

Похолодание придет из Коми и Архангельской области на восток Центрального федерального округа, в Поволжье, на Урал и юг Западной Сибири, рассказал ТАСС и. о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Там погода совершенно суровая, и такой она будет до конца рабочей недели. Если смотреть на территорию нашей страны, то получается такая узкая полоса холода", – рассказал метеоролог.

По словам Вильфанда, температура там может понизиться до -25... -28 градусов. При этом в соседних регионах будут наблюдаться температурные аномалии. В частности, к западу на европейской территории столбики термометров покажут отклонение от нормы на 8-10 градусов, а в Красноярском крае и Якутии – на 20-22 градуса.

В Москве тем временем перевыполнена норма по осадкам. С начала года в столице выпало 47 миллиметров осадков при норме 42 миллиметра.

К утру вторника, 28 января, снежный покров увеличился до 4 сантиметров. Снег в Москве не растает как минимум до конца недели. Столбики термометров останутся в районе отрицательных значений.

Из-за гололедицы в столичном регионе объявили желтый уровень погодной опасности. Предупреждение действует до 23:00 29 января. Горожан призвали пользоваться общественным транспортом.

На дорогах ожидаются заторы до 8 баллов, число мелких ДТП может увеличиться. Из-за непогоды коммунальные службы переведены на усиленный режим работы.

Несмотря на похолодание, нынешний январь может стать самым теплым за 200 лет. Показатели столбиков термометров превышают норму на 10 градусов.