Высота снежного покрова в Москве увеличилась вдвое

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Высота снежного покрова в Москве увеличилась до 8 сантиметров. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на центр погоды "Фобос".

Синоптики рассказали, что к утру среды снежный покров на метеостанции ВДНХ увеличился вдвое – с 4 до 8 сантиметров. Специалисты отметили, что начавшийся снег в ночь на вторник принес городу шесть миллиметров осадков.

По данным метеорологов, в среду в городе прогнозируются кратковременные осадки, которые пройдут лишь местами. Однако с 30 января они вновь усилятся и прекратятся только в пятницу.

В центре погоды добавляют, что до конца января в городе может выпасть 5–7 миллиметров осадков, что превысит месячную норму почти на одну треть. Однако синоптики заверили, что из-за околонулевой температуры не стоит рассчитывать на дальнейший рост сугробов в городе.

Накануне в столице прошел снегопад. Дороги столицы обработали противогололедным материалом. Также горожан призвали пользоваться общественным транспортом. Синоптики утверждали, что снег в городе не растает как минимум до конца недели.

Тем временем в Москве и области продлили желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы до 04:00 пятницы, 31 января. В городе ожидаются небольшие осадки, температура воздуха будет около 0...+2 градусов.

