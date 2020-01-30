Мокрый снег ожидается в столице в четверг

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Погода в Москве в четверг, 30 января, будет облачной, ожидаются осадки в виде мокрого снега. Об этом сообщает РИА Новости.

"Погода будет облачная, временами пройдет снег, мокрый снег. По нашим прогнозам, за сутки выпадет от 3 до 5 миллиметров осадков. В Москве около 0 градусов, по области – - 2... + 2 градуса", – рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

По словам эксперта, в столице сохранится пониженный уровень атмосферного давления относительно климатической нормы. Синоптики фиксируют его на уровне 734 миллиметров ртутного столба.

Также Леус предупредил москвичей о ветре, который будет достигать 5 – 10 метров в секунду.

Снег в столице будет идти до конца недели

Ранее в столичном регионе установили желтый уровень погодной опасности. Из-за гололедицы, которая может образовываться на дорогах из-за температурных скачков, предупреждение действует до 4:00 пятницы, 31 января. Во избежание аварий трассы обработали противогололедным материалом.

Как заявил исполняющий обязанности директора Гидрометцентра Роман Вильфанд, в первых числах февраля "настоящей зимы" в Москве можно не ждать. Специалист заявил, что дать уверенный прогноз пока не получится. Тем не менее, он указал на возможность большого количества осадков в последний месяц зимы.

