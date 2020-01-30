Москву накроет очередная волна тепла

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Москве в ближайшее время ожидается новая волна тепла. Об этом сообщает центр погоды "Фобос".
По прогнозам синоптиков, на Россию надвигается теплый атлантический воздух, который принесет городу дожди. Столбики термометров будут показывать от 0 до +2 градусов. Метеорологи отмечают, что текущий январь теплее рекордного января 2007 года на два градуса.
"То есть выпадающий снег будет таять, а слабый минус, способный задержать разрушение снежного покрова, ожидается лишь в субботу. Но затем столбики термометров поднимутся, начнутся дожди. Все, что еще осталось на улицах, попросту смоет", – добавили в центре погоды.
По данным синоптиков, в четверг в Москве осадки будут наблюдаться в смешанной фазе, в городе может выпасть около шести миллиметров осадков. К пятнице они сократятся до 1 миллиметра.
В Москве и области введен желтый уровень погодной опасности до пятницы. Горожанам напомнили, что погода потенциально опасна, местами ожидается гололедица. Предупреждение действует до 22:00 31 января.
29 января высота снежного покрова в Москве увеличилась до 8 сантиметров. Начавшийся снег в ночь на вторник принес городу шесть миллиметров осадков. С 30 января они вновь усилятся и прекратятся в пятницу. С начала года в столице выпало уже 47 миллиметров осадков при норме 42 миллиметра.
И. о. директора Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что "настоящей зимы" в первых числах февраля в столичном регионе не будет. Он добавил, что похолодание в Москве на следующей неделе действительно возможно, но это предварительные данные. Называть их прогнозом не следует, отметил Вильфанд.
"Погода": жителей столицы предупредили о гололедице
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