Февраль в Москве начнется с аномально теплой погоды

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Начало февраля в Москве окажется аномально теплым, сообщает Гидрометцентр России.

В субботу, 1 февраля, местами пройдет небольшой снег. Ночью температура в столице понизится максимум до -5 градусов и до -7 в области. Днем она поднимется до -1...+1 и -3...+2 соответственно.

В ночь на воскресенье, 2 февраля, ожидаются небольшие осадки. Днем они усилятся до умеренных – в виде мокрого снега и дождя. Ночью похолодает до -2...0 в столице и -4...+1 в Подмосковье. Днем потеплеет до 0...+2и. Порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду.

Небольшие осадки и плюсовая температура сохранится в городе и в начале следующей недели. Портал "Метеоновости" сообщает, что морозы могут вернуться в город в середине первой декады февраля. По предварительным прогнозам, вторая пятидневка следующего месяца обещает солнечную и морозную погоду.

Там же подтвердили, что предстоящие выходные будут аномально теплым. В воскресенье показатели превысят норму почти на 10 градусов.

Средняя температура за два зимних месяца в Москве составила 0,4 градуса выше нуля. Это самый теплый период в истории метеорологических наблюдений.

Январь 2020 года может тоже стать наиболее теплым в истории. Средняя суточная температура в городе за этот период колебалась от минус 4,8 до плюс 3,4 градуса.

29 января стало известно, что высота снежного покрова в Москве увеличилась до 8 сантиметров. Начавшийся снег в ночь на вторник принес городу шесть миллиметров осадков. С 30 января они вновь усилятся и прекратятся в пятницу. С начала года в столице выпало 49 миллиметров осадков при норме 42 миллиметра.

Столичные коммунальные службы переведены на усиленный режим работы. На особый контроль взято состояние дорог, тротуаров и площадей торможения перед остановками общественного транспорта и на подходе к ним. Специалисты обработали дороги и тротуары противогололедными материалами.