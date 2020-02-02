Атмосферное давление ниже нормы прогнозируют в Москве на следующей неделе

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

С 3 по 6 февраля атмосферное давление в столице будет ниже нормы, сообщает портал "Метеоновости".

Синоптики напомнили, что зимой нормальным считается давления от 747 до 749 миллиметров ртутного столба, однако вплоть до пятницы до этих значений не будет доставать порядка 10–20 единиц.

Уже в воскресенье давление упало на 6 единиц и составило 727 миллиметров ртутного столба. Утром понедельника оно может составить 722 миллиметра ртутного столба, что на 25 единиц ниже зимней нормы. К вечеру вторника давление вырастет лишь до отметки 730 миллиметров.

В среду и четверг давление постепенно начнет приближаться к норме, составив 737–740 миллиметров ртутного столба. Комфортных 747 миллиметров ртутного столба давление достигнет лишь в пятницу, 7 февраля. Произойдет это после прохождения тыловой части циклона и усиления влияния арктического антициклона.

И.о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что температура в Москве на следующей неделе впервые за зиму приблизится к климатической норме. Это произойдет в четверг, 6 февраля. Похолодание же начнется со среды, 5 февраля.

Метеоролог предупреждал, что похолодание может восприниматься как "настоящий морозище", хотя показатели все еще будут выше нормы. Он заявил, что ночью они опустятся до 5–9 мороза, днем будет около 5.

Однако зимние морозы продержатся только четыре дня, затем вновь придет оттепель. Температура начнет повышаться после 7 февраля, уточнил синоптик. 7 и 8 февраля днем столбики термометров еще будут показывать отрицательные значения – 2–3 градуса ниже нуля.