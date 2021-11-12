Эксперты объяснили, почему вредно смотреть телевизор лежа

Длительный просмотр телевизора на диване может негативно влиять на здоровье. Страдают не только мышцы спины и шеи, но и сам позвоночник. Мы выяснили, какими проблемами может обернуться привычка смотреть сериалы лежа.



Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Компьютерная шея

Сгорбленная спина старит, а красивая осанка позволяет надолго сохранять здоровье и выглядеть моложе. По словам врача-косметолога Елены Романенко, когда мы весь день работаем за компьютером или наклоняемся к экрану телефона, то из-за слабых мышц верхней части спины сложно постоянно сидеть выпрямившись. При этом чем ровнее осанка, тем лучше овал лица, меньше проблем с двойным подбородком и мимическими морщинами.

Такое состояние называется "компьютерная шея". В результате голова неестественно тянется вперед и становится слишком тяжелой, появляется сутулость и формируется холка у основания шеи (или "вдовий горбик"). Эта область начинает затекать и болеть. Такие изменения характерны и для тех, кто, ссутулившись, читает книги, рисует или вышивает крестиком. В частности, из-за неправильного положения шеи образуются кольца Венеры – глубокие кожные заломы, которые со временем усугубляются.

"По мере того как вы наклоняете голову, нагрузка на шейный отдел позвоночника возрастает в несколько раз. Особенно страдают верхний отдел шеи и седьмой шейный позвонок", – объясняет Елена Романенко.

Эксперт отмечает, что со временем такое явление может вызвать компрессию позвонков и нервных окончаний, спазм сосудов и лимфоузлов. Появляются общая усталость и головная боль, снижается внимание. При этом тело выбирает наиболее удобное положение и принимает форму банана, что смотрится весьма не эстетично.



Не будь бананом

Формированию некрасивого валика способствует и привычка смотреть телевизор лежа. У обладателей так называемой "сериальной шеи" фигура тоже принимает очертания банана. Во время просмотра наклон головы вперед максимальный, но при этом мышцы тела полностью расслаблены, так как нет необходимости поддерживать вертикальное положение. Особенно опасно такое положение для людей, страдающих мигренью, нарушением мозгового кровообращения, повышенным артериальным давлением.

По словам врача-терапевта Алексея Жито, смотреть телевизор лежа вредно, поскольку происходит перераспределение нагрузки. Когда человек при этом еще и подпирает рукой голову, то нарушается тонус мышц.





Алексей Жито врач-терапевт Если телезритель делает так постоянно, то возможно формирование спазмов. В дальнейшем они приведут к некоторым изменениям позвоночника и болевому синдрому – в народе это называется "что-то зажать".

Терапевт отмечает, что такое положение вредно и для глаз. Например, когда мы поддерживаем голову рукой, то из-за вынужденных подергиваний расстояние до экрана периодически немного меняется и в результате глаза могут устать. По мнению врача, люди неправильно поступают и совмещая просмотр телепередач с приемом пищи. В таких случаях человек, концентрируясь на телевизоре, плохо пережевывает еду, забывает про размер порции, не обращая внимания, сколько он ест.

Также вредно смотреть телевизор поздно вечером. Негативная информация или фильмы с закрученным сюжетом оказывают на зрителя эмоциональное воздействие, и о комфортном сне можно забыть.

"При этом нарушается синтез мелатонина – гормона, который способствует правильному засыпанию", – добавляет терапевт.

За час до сна все гаджеты, в том числе и телевизор, рекомендуется отключать.



Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денисов Максим

Офис на диване

Специалисты бьют тревогу – люди лежат перед экраном теперь не только когда смотрят сериалы или видеоролики в соцсетях. В условиях удаленки многие фактически превратили в офис свои кровати. Сотрудники устраиваются на диванах с ноутбуками.

Чтобы избежать неприятных последствий, нужно грамотно организовать удобное рабочее пространство, учитывая правильное расположение монитора и выбор кресла. Идеальный вариант высоты стула – когда колени находятся на высоте бедер или немного ниже, чтобы не возникало напряжения мышц. Монитор нужно расположить так, чтобы верхний его край был на уровне глаз или немного ниже. Оптимальное расстояние до экрана компьютера или ноутбука – 50–70 сантиметров, а до планшета или телефона – не менее 30–45 сантиметров от глаз.

"На кровати невозможно устроиться так, чтобы это было удобно организму – таких положений нет. В крайнем случае если вы работаете в "диванном офисе", то делать это лучше сидя, чем лежа", – поясняет Елена Романенко.

Эксперты рекомендуют расположиться так, будто вы сидите за рулем машины: опираясь поясницей в спинку дивана и создав опору для головы. Через каждый час работы стоит делать паузы – легкую разминку для тела и глаз. Подойдут самые простые упражнения, которые помогают включить группы мышц ног, спины, пресса, а также снять напряжение с шеи. Например, повороты и наклоны головы, махи руками и "ножницы" для плечевого пояса, перекаты с носка на пятку и ходьба на месте.

