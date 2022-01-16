Врач обозначил максимальную безопасную дозу обезболивающих

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Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о безопасной дозе обезболивающих для человека. Об этом он сообщил в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1".

По мнению Мясникова, в месяц не следует принимать более 15 таблеток соответствующих препаратов. Он предупредил, что превышение указанной дозы сформирует у человека медикаментозную боль, которая будет возникать при каждом новом приеме обезболивающих.

Как отмечает эксперт, для избавления от недуга врачи чаще всего назначают пациентам препарат амитриптилин.

Мясников напомнил, что обычно головная боль является следствием повышенного напряжения. Взамен приему таблеток врач посоветовал использовать другие методы профилактики недуга.

Ранее врач-невролог Виктор Шахнович рассказал, что бороться с приступом мигрени в домашних условиях можно при помощи покоя и свежего воздуха. При этом попытки облегчить головную боль с помощью сна являются ошибочными, утверждает специалист.