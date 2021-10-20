Невролог рассказал, как бороться с приступом мигрени в домашних условиях

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Врач-невролог Виктор Шахнович заявил, что бороться с приступом мигрени в домашних условиях можно при помощи покоя и свежего воздуха. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

"Никакие продукты не могут снизить частоту мигрени, если это истинная мигрень. Приступ мигрени можно купировать в домашних условиях, но сложно", – рассказал врач.

Шахнович объяснил, что если свежий воздух и покой облегчают головную боль, то это мигрень. Многие люди, по его словам, ошибочно пытаются переспать симптомы.

Врач также отметил, что мигрень является наиболее частой причиной обращения пациентов к неврологу.

Ранее врач-диетолог, доктор медицинских наук, профессор Михаил Гинзбург рассказал, что для укрепления костей следует употреблять больше продуктов, в которых содержатся кальций и витамин D.

