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Москва 24

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Общество

09:44

Невролог рассказал, как бороться с приступом мигрени в домашних условиях

общество

Фото: depositphotos/undrey

Врач-невролог Виктор Шахнович заявил, что бороться с приступом мигрени в домашних условиях можно при помощи покоя и свежего воздуха. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

"Никакие продукты не могут снизить частоту мигрени, если это истинная мигрень. Приступ мигрени можно купировать в домашних условиях, но сложно", – рассказал врач.

Шахнович объяснил, что если свежий воздух и покой облегчают головную боль, то это мигрень. Многие люди, по его словам, ошибочно пытаются переспать симптомы.

Врач также отметил, что мигрень является наиболее частой причиной обращения пациентов к неврологу.

Ранее врач-диетолог, доктор медицинских наук, профессор Михаил Гинзбург рассказал, что для укрепления костей следует употреблять больше продуктов, в которых содержатся кальций и витамин D.

"Доктор 24": мигрень

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