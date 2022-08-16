Нутрициолог назвала способ приготовления яиц для людей с заболеваниями ЖКТ

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Член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Наталья Круглова рассказала, какой способ приготовления яиц подойдет людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Об этом сообщает News.ru.

"Для здорового человека без проблем с пищеварительной системой нет большой разницы в усвоении белков из яиц. Если мы говорим про людей с заболеваниями ЖКТ, то здесь предпочтение щадящим способом приготовления. И лучший вариант – паровой омлет, причем без жаренной корочки. Плюс в омлете сочетается молочный белок, получается насыщенный белком продукт, который достаточно легко усваивается", – объяснила эксперт.

Ранее отоларинголог Иван Лесков заявил, что сырые яйца могут быть полезными для гортани, так как стимулируют работу ее мышц. Эксперт пояснил, что сырые яйца работают на задние стенки глотки, создают пленку, которая некоторое время позволяет задней стенке функционировать несмотря ни на что. Соответственно, лучше работают мышцы гортани.

Однако медик предупредил, что сырые яйца можно употреблять только свежими, иначе есть риск заболеть сальмонеллезом.