Отоларинголог рассказал о пользе употребления сырых яиц

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Отоларинголог Иван Лесков заявил, что сырые яйца могут быть полезными для гортани, так как стимулируют работу ее мышц, сообщает News.ru.

"Сырые яйца работают на задние стенки глотки, создают пленку, которая некоторое время позволяет задней стенке функционировать несмотря ни на что. Соответственно, лучше работают мышцы гортани. В гортань сырые яйца вовсе не попадают", – пояснил эксперт.

Однако медик предупредил, что сырые яйца можно употреблять только свежими, иначе есть риск заболеть сальмонеллезом.

Ранее диетолог и эндокринолог Олег Ирышкин рассказал, что чрезмерное употребление яиц может нанести вред здоровью.

Он отмечал, что яйца являются полезным продуктом, который помогает организму насыщаться. Они содержат белок и незаменимые аминокислоты. Однако в день нужно съедать не более двух штук.

