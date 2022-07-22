Врач перечислила полезные продукты для мозга

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Врач-невролог, кандидат медицинских наук, преподаватель кафедры нервных болезней и нейрохирургии клиники нервных болезней Первого МГМУ имени Сеченова Виолетта Толмачева назвала продукты, положительно влияющие на поддержание мозговой активности. По ее мнению, для улучшения работы мозга необходимо употреблять больше яиц и авокадо.
Кроме того, яйца врач назвала универсальным продуктом. Белок в составе яиц низкокалорийный, а желток содержит лютеин – вещество, благоприятно влияющее на развитие когнитивных функций мозга.
"Еда должна быть сбалансированной, а в рационе присутствовать достаточное количество всех продуктов. Полезны для мозга полиненасыщенные жирные кислоты, их можно найти в рыбе и морепродуктах, и антиоксиданты, которые содержатся в зеленом чае и во фруктах", – объяснила Толмачева в разговоре с Агентством "Москва".
Врач порекомендовала россиянам употреблять больше черники, малины и клубники. К полезным продуктам Толмачева также отнесла темный шоколад.
Поддерживать работу мозга, уточнила эксперт, можно также несложными упражнениями, которые задействуют два полушария.
"Например, привычные действия, которые вы выполняли правой рукой, если вы правша, начать выполнять левой рукой: брать столовые приборы, чистить зубы, что-то открывать, писать. Также хорошо пытаться изучать что-то новое: учить стихи, языки, осваивать новые и смежные профессии, а для пожилых людей хотя бы новые программы на гаджетах – не игры, конечно, а что-то развивающее. И даже решение простых арифметических задач будет полезным для поддержания нашего мозга в тонусе", – сказала врач.
Тренировать мозговые структуры также можно с помощью рисования, занятий музыкой и других видов деятельности.
Ранее врач рассказала, почему витамин D нужно употреблять круглый год. По словам Наталии Андриановой, мысль о том, что летом витамином D можно запастись на весь год, – миф. Прием витаминов и микроэлементов актуален в любое время года, поскольку их нехватка часто связана со скудным рационом.
"Городской стандарт": авокадо
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