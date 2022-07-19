Врач рассказала, почему витамин D нужно употреблять круглый год

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Витамины и микроэлементы требуются организму не только в холодные сезоны, но и круглый год. Такое мнение выразила врач-терапевт и эксперт компании Liposomal Vitamins Наталия Андрианова в разговоре с "Газетой.ру".
По ее словам, мысль о том, что летом витамином D можно запастись на весь год, – миф. Прием витаминов и микроэлементов актуален в любое время года, поскольку их нехватка часто связана со скудным рационом.
"Более того, не всегда есть возможность употреблять именно свежие овощи и фрукты, но даже и они не обязательно содержат необходимое количество витаминов и минералов из-за обеднения почв. Поэтому, несмотря на то что летом действительно много свежих продуктов, прием витаминов остается актуальным", – объяснила Андрианова.
По ее словам, летом витамин D нужно включить в рацион, как и в другие сезоны. Прием солнечных ванн не поможет восполнить норму. На 100% организм усвоит витамин D3 в липосомальной форме.
Также эксперт развеяла миф о возможности запастись витаминами в летнее время года из-за сезона фруктов и ягод. По словам Андриановой, восполнить нехватку витаминов фруктами и ягодами можно лишь, употребляя их килограммами. Кроме того, в перечисленных продуктах содержатся в основном витамин С и β-каротин. Добирать остальные витамины человеку придется из других продуктов.
Ранее россиян предупредили об опасности переедания ягод. Заместитель главного врача Ямальского центра общественного здоровья и медицинской профилактики, кандидат биологических наук Наталья Половодова сообщила, что чрезмерное поедание сезонных витаминов может привести к набору лишнего веса.
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