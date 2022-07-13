Эксперты рассказали, как выбрать арбуз

На столичных прилавках уже появились первые арбузы. По словам экспертов, их продают еще в мае. Везут арбузы из Таиланда, Китая и Ирана. К середине июля появляются полосатые ягоды из Дагестана, Средней Азии и Турции.

Не рано ли для нового урожая? Можно ли покупать ягоду сейчас или лучше подождать начала сезона? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.