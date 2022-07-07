Эксперты рассказали, как правильно выбрать йогурт

Одним из самых популярных кисломолочных продуктов у россиян, по опросам, признан йогурт. Если напиток произведен качественно, он приносит пользу организму.

Как правильно выбрать йогурт? Что обязательно должно быть в его составе? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.