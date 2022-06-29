Российские производители соков пожаловались на проблемы с ввозом сырья

Фото: TACC/Tangtang/Zuma

Российские производители соков на фоне существующих торговых ограничений и растущих издержек пожаловались на сложности с импортом сырья, сообщает "Коммерсант".

По данным издания, таможня задерживает на границе некоторые партии фруктового и ягодного пюре, считая, что продукция не прошла обработку и подпадает под продуктовое эмбарго от 2014 года. Бизнес с этим не согласен и предупреждает о сокращении ассортимента, росте цен и убытках.

В связи с этим Союз производителей соков, воды и напитков ("Союзнапитки") обратился к главе Минэкономики Максиму Решетникову с просьбой содействовать в урегулировании проблем с импортом сырья.

В заявлении говорится, что производители напитков уже порядка 15 лет ввозят в РФ различные виды фруктовых и ягодных пюре и апельсиновой мякоти под кодом 2008 ТН ВЭД "Фрукты, орехи, приготовленные или консервированные", однако с прошлого сентября таможня начала присваивать этим ингредиентам коды 0810 "Прочие фрукты, свежие" и 0811 "Фрукты и орехи, подвергнутые или не подвергнутые тепловой обработке". Из-за этого таможня отказывала в выпуске товаров.

Таможня принимала решения с учетом результатов экспертиз, в ходе которых установлено, что физико-химические и органолептические свойства фруктовых пюре и апельсиновой мякоти не были изменены, следовательно, товары не были подвергнуты тепловой обработке. Компании попросили о независимой экспертизе, пытаясь обжаловать решения, но получили отказы.

Один из крупнейших производителей рассказал изданию, что из-за решения таможни компания не может получить партию ингредиентов на "сотни миллионов рублей". При этом заменить сырье невозможно, поскольку новая партия тоже будет классифицирована как запрещенный товар.

"Союзнапитки" предупредили, что остановка поставок сырья грозит сокращением ассортимента продукции, а производители могут потерять миллиарды рублей, что отрицательно скажется и на отчислениях в бюджет.

Президент "Союзнапитков" Максим Новиков заявил, что действия таможенных органов противоречат заявленным целям правительства по облегчению условий ведения бизнеса, в том числе в части импорта. Он напомнил, что российские производители напитков из-за геополитического кризиса и так лишились части поставщиков сырья. По его словам, действия таможни в таких условиях грозят сокращением ассортимента соков и ростом цен.

"Союзнапитки" и Национальный союз производителей молока ("Союзмолоко") обеспокоены также сменой классификации кодов для некоторых видов упаковки. Таможенные органы стали классифицировать многослойные упаковки из картона с внутренним слоем из полиэтилена и фольги по новому коду, который облагается большей ставкой пошлины. Отмечается, что упаковка и так сильно подорожала, и сбор дополнительных пошлин с производителей продуктов питания просто недопустим.

Ранее сообщалось, что Coca-Cola презентовала российским ретейлерам Funky Monkey Cola и Orange, которые заменят одноименную газировку компании и Fanta. В качестве элемента дизайна на напитках изобразят обезьяну в наушниках и кепке. Газировку планируется продавать в банках и бутылках объемом 0,33, 0,5 и 1,5 литра.

Встреча с представителями рынка состоялась ранее в июне. Когда новые напитки появятся на полках магазинов, пока не сообщается. Известно, что новая продукция будет ориентирована на потребителей 16–35 лет. Слоганом нового бренда станет фраза "Живи в своем ритме".

8 марта компания объявила о приостановки своей деятельности в РФ в связи с ситуацией на Украине. Позже гендиректор The Coca-Cola Company Джеймс Куинси не исключил полного ухода производителя с российского рынка.

16 июня российский дистрибьютор компании объявил о прекращении производства и продаж напитков в России. В настоящее время клиенты Coca-Cola занимаются опустошением складов с продукцией брендов Fanta, Sprite, Burn, BonAqua, "Добрый", "Моя Семья", Rich и других.

В общей сложности Coca-Cola HBC принадлежат в РФ 10 заводов по производству безалкогольных напитков и соков. Они расположены в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Самаре, Екатеринбурге, Ростовской области, Новосибирске, Красноярске и Владивостоке.

