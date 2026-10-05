Тела женщины и ребенка нашли после пожара в садовом доме в Подмосковье

Фото: MAX/"МЧС Московской области"

Тела женщины и ребенка найдены при тушении пожара в садовом доме в Богородском городском округе. Об этом сообщило МЧС по Московской области.

Возгорание произошло в поселке имени Воровского, в СНТ "Станкоагрегат". Сигнал поступил на пульт диспетчера Ногинского пожарно-спасательного гарнизона. К моменту прибытия подразделений строение уже горело открытым пламенем по всей площади, кровля прогорела и обрушилась.

В ходе разбора завалов пожарные обнаружили тела женщины 1985 года рождения и ребенка 2023 года рождения.

Предварительная причина пожара – аварийный режим работы электросети или электроприбора, в частности масляного электрообогревателя.

Ранее пятеро подростков пострадали при пожаре в бесхозном гараже в Чернушке Пермского края. Трое были госпитализированы с ожогами, при этом двое из них находятся в тяжелом состоянии. Еще двое – отправлены на амбулаторное лечение. По данным МЧС, пожар произошел в бесхозном гараже, горел мусор.

