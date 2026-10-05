Защита нескольких фигурантов дела о гибели футболиста Ерошевича обжаловала приговор

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции Московской области"

Защита нескольких фигурантов дела о драке в подмосковном Щелкове, в которой погиб 20-летний футболист Арсений Ерошевич, подала апелляционные жалобы на приговор. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

Жалобы уже поступили в суд. При этом Зикрулло Кадиров, приговоренный к 11 годам лишения свободы, не стал обжаловать решение.

В августе 2025 года в щелковском баре произошла ссора между обвиняемыми, 20‑летним спортсменом и его другом. Поводом послужила попытка молодых людей оградить знакомых девушек от приставаний двоих фигурантов.

На улице к зачинщикам драки примкнули еще трое, после чего началась потасовка. Ерошевич был госпитализирован с множественными повреждениями и позднее умер в лечебном учреждении. Четверых нападавших задержали, при этом пятый фигурант, являющийся одним из зачинщиков конфликта, скрылся. Его объявили в международный розыск.

В сентябре 2026-го суд приговорил четырех фигурантов дела к срокам от 8,5 до 11 лет. Им предстоит отбывать наказание в колонии строгого режима.