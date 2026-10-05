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05 октября, 09:13

Экономика

Украина должна выплатить МВФ почти миллиард долларов до конца 2026 года

Фото: 123RF.соm/algisb

Киев обязан погасить Международному валютному фонду (МВФ) почти миллиард долларов до конца 2026 года, передает РИА Новости со ссылкой на внутренние документы фонда.

Согласно графику платежей, 5 октября Киев должен перечислить 61,2 миллиона единиц SDR, то есть около 83 миллионов долларов, в счет погашения задолженности по механизму расширенного кредитования. Еще 251 миллион долларов МВФ ожидал от страны в сентябре.

Всего в 2026 году фонд рассчитывает получить 959,4 миллиона долларов в качестве погашения долга.

Ранее сообщалось, что задолженность Украины на конец августа составляла около 218–219 миллиардов долларов. Затем к концу сентября государственный долг вырос примерно до 223 миллиардов долларов. Согласно прогнозам украинского Минфина, к концу года госдолг может достигнуть 240 миллиардов долларов, а к концу 2027 года – не менее 290 миллиардов долларов.

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