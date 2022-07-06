"Доктор 24": кефир

В программе "Доктор 24" речь пойдет о пользе и вреде кефира. Одни ученые говорят, что он улучшает настроение и снижает риск простуды. При этом другие специалисты предупреждают, что кефир может нарушить работу ЖКТ.

Когда пить полезно, а когда нет? Какой именно кефир лучше пить? Об этом – в программе "Доктор 24".