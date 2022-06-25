"The City. Едим": сырные рестораны

В последние годы в Москве появилось сразу много ресторанов, которые не привозят сыры из Европы, а делают их сами в Москве или недалеко от нее. Саша Ильин и Росарио Каррион отправились в рестораны, которые сами себя обеспечивают сырами. Заодно они рассказали технологию и историю импортозамещения сыров, чему научились российские сыроделы, какие сыры у них получаются классно, а с какими пока справиться не удалось. Все подробности – в "The City. Едим".