"The city. Гид": самые старые кафе Москвы

Остался ли еще в Москве советский фаст-фуд? По какому рецепту пекут теперь пончики у останкинского пруда? И почему ремонт кафе в Лялином переулке больше походил на археологические раскопки?

Об этом и многом другом – в программе "Старые кафе Москвы".

