"ГОСТ шоу": выбираем российский кофе

Популярные зарубежные изготовители кофе покидают российский рынок, а любители этого ароматного напитка задаются вопросом: что же делать? В среднем на одного россиянина приходится более килограмма кофе в год. Но какого качества зерна сейчас? Полина Федосова вместе с экспертами внимательно изучила состав и продегустировала капсульный и молотый кофе от разных российских производителей. Что скрывает от потребителей популярная тёмная обжарка? И как по упаковке определить, что напиток будет с горечью или неприятным послевкусием, расскажут в новом шоу ГОСТ.